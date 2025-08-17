Benin, autobus precipita nel fiume Ouémé: un morto e 44 dispersi

MeteoWeb

Un morto e quarantaquattro dispersi. E’ il bilancio di un incidente in Benin. Un autobus è precipitato nel fiume Ouémé nella notte tra sabato e domenica. Lo ha riferito il ministero dell’Interno del Benin. Il ministro Alassane Seidou ha affermato che l’autista dell’autobus in viaggio da Lomé a Niamey “ha perso il controllo del suo veicolo dopo aver urtato violentemente la ringhiera del ponte sul fiume Ouémé, prima di finire nel fiume”. Secondo Seidou l’autobus trasportava 54 persone. Nove sopravvissuti sono stati evacuati in “condizioni stabili” all’ospedale di Savè, ha aggiunto il Ministro.

Le condoglianze

La società Stm, proprietaria dell’autobus danneggiato, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie in un comunicato, senza fornire un bilancio delle vittime. L’incidente è avvenuto sulla Strada Interstatale Nazionale n. 2, che attraversa il Benin, dalla sua capitale economica, Cotonou (a sud), fino a Malanville, una città al confine con il Niger, a nord.