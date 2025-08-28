Bevande zuccherate e caduta dei capelli: un legame sorprendente

MeteoWeb

Un consumo frequente di bibite gassate e bevande zuccherate potrebbe aumentare significativamente il rischio di caduta dei capelli, secondo una ricerca condotta da scienziati portoghesi e pubblicata su Nutrition and Health. L’indagine ha esaminato diversi studi e suggerisce che limitare l’assunzione di zuccheri, insieme a un’adeguata integrazione di vitamina D e ferro, può contribuire a preservare la salute dei capelli. I dati mostrano che le bevande zuccherate possono ridurre densità, crescita, spessore e lucentezza dei capelli. In particolare, uno studio del 2023 su giovani uomini ha evidenziato come il consumo settimanale di queste bevande possa triplicare il rischio di perdita di capelli. I meccanismi biologici ipotizzati comprendono un aumento dei livelli di cortisolo, ormone dello stress, e problemi legati all’infiammazione e alla cattiva circolazione, entrambi fattori che indeboliscono i follicoli piliferi. La vitamina D, al contrario, sembra avere un effetto protettivo contro diverse forme di alopecia, mentre la carenza di proteine può favorire diradamento e perdita di brillantezza.

Gli esperti ricordano che la caduta dei capelli è un fenomeno complesso, influenzato da genetica, età e altri fattori, e sottolineano l’importanza di ulteriori studi.