Bimbo scomparso in mare nel Veneziano: recuperato il corpo senza vita

È stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori, il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti, poco lontano da dove si era tuffato, a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto, che ha coordinato le operazioni di ricerca, e la Guardia di Finanza.