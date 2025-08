Bloccati sul Cervino, alpinisti recuperati all’alba in elicottero

MeteoWeb

Sono stati recuperati nella prima mattinata di oggi dal Soccorso Alpino Valdostano, due alpinisti italiani che si sono trovati in difficoltà sul Cervino, in Valle d’Aosta. La richiesta di aiuto era arrivata ieri sera poco prima delle 20. Uno dei due alpinisti non era in grado di salire oltre la corda della Cheminée, poco sotto la Capanna Carrel, a quota 3800 metri, e presentava sintomi di ipotermia. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero, ma le raffiche di vento forte non hanno permesso la calata con verricello sulla corda della Cheminée. I tecnici sono stati quindi calati a quota 3500 metri, nei pressi del Colle del Leone. Da lì, hanno raggiunto l’alpinista in difficoltà e lo hanno portato alla Capanna Carrel.

Questa mattina alle 4, i soccorritori, che erano rimasti con loro alla Capanna, li hanno accompagnati a una quota più bassa, sulla Cresta del Leone, in modo da consentire il recupero in elicottero. Alle 6, gli alpinisti sono stati tratti in salvo. Uno dei due è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.