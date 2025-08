Bolivia, crollo in miniera d’oro a Potosí: 5 morti

MeteoWeb

Nuova tragedia mineraria in Sud America, questa volta in Bolivia: 5 minatori hanno perso la vita in seguito al crollo di una miniera d’oro situata nel dipartimento di Potosí. A riferirlo è stato il comandante della polizia locale, Fernando Benítez, intervistato dall’emittente statale Bolivia Tv. Due delle vittime sono già state identificate, mentre sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. “La probabile causa del decesso è l’asfissia da schiacciamento“, ha spiegato Benítez. “Si presume che la collina sia improvvisamente franata, travolgendo i lavoratori“. Secondo i dati forniti dalla polizia, con questo episodio sale a 73 il numero di minatori morti dall’inizio dell’anno nelle miniere di Potosí a causa di incidenti simili.

Questa tragedia si inserisce in un contesto più ampio di emergenze minerarie che stanno colpendo la regione: in Cile, a Rancagua, proseguono le operazioni di ricerca per salvare 4 minatori rimasti intrappolati in una miniera del gruppo statale Codelco, dopo che un terremoto ha provocato un crollo. Nel disastro ha perso la vita un lavoratore, mentre il corpo di un altro minatore, inizialmente disperso, è stato ritrovato nella giornata di ieri.