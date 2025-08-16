Bolzano, neonati ricoverati: sospeso uso detergente potenzialmente contaminato

MeteoWeb

La situazione nel Reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Bolzano resta invariata. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano ad essere stabili. Lo rende noto l’azienda sanitaria dell’Alto Adige. “Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas – si legge in un comunicato – questa mattina, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche, è stata emanata da parte della Direzione generale la direttiva di sospendere, almeno per il momento, l’impiego di uno specifico detergente lavapiatti potenzialmente contaminato e ciò in tutti gli ospedali della Provincia. Questa disposizione resterà in vigore fino a sua revoca. Il Reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri Reparti e Servizi dell’Ospedale di Bolzano non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime”.