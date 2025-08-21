Bolzano, ragazzo rimane bloccato su un isolotto del Talvera: salvato

MeteoWeb

Poco prima delle 19 di oggi, la squadra fluviale dei Vigili del Fuoco, insieme al nucleo di soccorso acquatico e ai sommozzatori volontari, è intervenuta lungo il Talvera, a Bolzano, per trarre in salvo un ragazzo. Il giovane era rimasto bloccato su un isolotto in mezzo al fiume a causa di un improvviso innalzamento del livello dell’acqua. I soccorsi tempestivi hanno evitato pericolose complicazioni.