Poco prima delle 19 di oggi, la squadra fluviale dei Vigili del Fuoco, insieme al nucleo di soccorso acquatico e ai sommozzatori volontari, è intervenuta lungo il Talvera, a Bolzano, per trarre in salvo un ragazzo. Il giovane era rimasto bloccato su un isolotto in mezzo al fiume a causa di un improvviso innalzamento del livello dell’acqua. I soccorsi tempestivi hanno evitato pericolose complicazioni.
Bolzano, ragazzo rimane bloccato su un isolotto del Talvera: salvato
Intervento dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori volontari in favore di un ragazzo sorpreso dall’innalzamento del livello dell'acqua del Talvera
MeteoWeb