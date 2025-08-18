Botulino: nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza: è un giovane di 17 anni

MeteoWeb

Ancora un ricovero per sospetta intossicazione da botulino all’ospedale Annunziata di Cosenza. Nella serata di ieri, 17 agosto – informa la struttura sanitaria nel bollettino odierno – è “giunto in pronto soccorso con sintomatologia suggestiva di botulismo un altro giovane di 17 anni, attualmente ricoverato in Terapia intensiva”. Le condizioni non destano preoccupazione ma richiedono un’osservazione intensiva, spiegano i medici.

Nel frattempo, oggi saranno dimessi al domicilio 3 pazienti e salgono le diagnosi certificate. L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha, infatti, confermato la diagnosi di botulismo anche per altri 4 pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata. Sono in tutto 11 le certificazioni dell’Istituto finora. Tre campioni prelevati ai pazienti che hanno fatto accesso al presidio in questi ultimi giorni sono in procinto di essere spediti all’ISS.

Quanto alla situazione attuale dei ricoveri legati al consumo di prodotti contaminati in un food truck a Diamante, in tutto restano in ospedale 7 pazienti: 4 in Terapia intensiva e 3 nei reparti di Area medica.