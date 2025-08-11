Botulino: richiamati due marchi di friarielli alla napoletana

MeteoWeb

Richiamo per due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana per sospetto rischio di contaminazione da botulino con avvertenza di ritirare i prodotti eventualmente in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori. Il richiamo è per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati, in provincia di Salerno.

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati – SA. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.