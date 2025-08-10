Con il buio perde il sentiero e precipita: 53enne muore sulle montagne del Trentino

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Trentino. Un uomo di 53 anni di Laives, in provincia di Bolzano, è morto dopo essere precipitato per circa 30 metri al confine tra la Val di Cembra e la Bassa Atesina. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima ha perso la vita dopo avere perso il sentiero al termine della serata passata in un rifugio con un gruppo di amici. Alcuni dei partecipanti sono rientrati in auto, mentre la vittima e un amico hanno deciso di tornare a piedi. Durante il percorso il 53enne è caduto, morendo. Il corpo è stato recuperato questa mattina all’alba dal Soccorso Alpino in collaborazione con la Guardia di Finanza.