Buon 1° Agosto! Immagini nuove e frasi originali per il Buongiorno

Buongiorno e Buon 1 Agosto 2025! Agosto è il mese in cui il caldo estivo è protagonista, le giornate sembrano infinite e la voglia di vacanze è irrefrenabile. Le spiagge si riempiono di bagnanti, i festival animano le città, le sagre di paese richiamano curiosi da ogni dove e le serate estive sono piene di risate, musica, profumi di cibo e stelle cadenti. È il momento perfetto per rallentare, vivere nuove avventure e creare ricordi indimenticabili.

Buongiorno e Buon 1 Agosto 2025! Che questo nuovo mese porti sorrisi, serenità e tanti momenti felici.

Buongiorno! Inizia Agosto con il piede giusto: sole, energia positiva e il cuore aperto alle nuove avventure!

Felice 1 Agosto 2025! Che sia l’inizio di un mese ricco di sogni realizzati e di splendide giornate d’estate.

Buongiorno e Buon Agosto! Che questo mese ti regali emozioni autentiche, relax e splendidi ricordi da conservare.

Buongiorno! Salutiamo Agosto 2025 con entusiasmo, voglia di leggerezza e un sorriso che illumini ogni giornata.

Buon 1 Agosto! Che sia il mese in cui ritrovi te stesso, ti concedi tempo per ciò che ami e respiri libertà.

Buongiorno e Buon inizio di Agosto! Che ogni giorno porti luce, risate sincere e piccoli momenti di felicità.

Felice 1 Agosto 2025! Lasciati ispirare dal calore estivo e trasforma ogni giornata in un’avventura speciale.

Buongiorno! Che Agosto ti sorprenda con incontri preziosi, cieli stellati e tanto relax meritato.

Buon 1 Agosto! Che questo mese ti regali il tempo per ricaricare mente e cuore, circondato da affetti sinceri.

Buongiorno! Entra in Agosto con il cuore leggero e la mente aperta alle meraviglie che l’estate sa offrire.

Buon 1 Agosto 2025! Che questo mese sia per te un viaggio pieno di colori, emozioni e dolci scoperte.

Archiviato Luglio, inizia oggi agosto, mese estivo per eccellenza: è l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate nell’emisfero boreale, dell’inverno nell’emisfero australe.

Precedentemente noto come “sextilis” (il sesto mese dell’anno nel calendario romano), il mese fu rinominato “augustus” dal Senato romano, nell’anno 8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il giorno di Ferragosto (feriae Augusti).

Fino al 46 a.C. a Roma era vigente il calendario romano, che divideva l’anno in dodici mesi, come oggi, ma con numero di giorni leggermente diverso. L’anno iniziava il primo marzo, ed è per questo che il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). I successivi mesi, da settembre a dicembre, ancora portano l’impronta di quell’antico calendario (settimo, ottavo, nono, decimo mese).

La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare, venne introdotta nel 46 a.C.: da quel momento il calendario si chiamerà Giuliano, fino alla nuova riforma (1582) che introdusse il calendario oggi in vigore in Italia e nei paesi occidentali: il calendario Gregoriano.

Tanti sono i proverbi sul mese d’agosto, eccone alcuni: