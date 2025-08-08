Un alpinista è caduto per circa 20 metri in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, nel massiccio del Monte Rosa. I tecnici del soccorso alpino valdostano sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a estrarlo e a trasportarlo in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 05:45, quando alcuni compagni di scalata hanno assistito alla caduta e immediatamente allertato la centrale unica del soccorso. All’intervento dell’elicottero si sono aggiunti altri 2 tecnici, per garantire un recupero rapido, essenziale per prevenire il rischio di ipotermia grave. L’alpinista è stato quindi trasferito al pronto soccorso di Aosta, dove è attualmente in corso una valutazione delle sue condizioni.
Cade in un crepaccio sul Monte Rosa, soccorso alpinista
Alpinista caduto in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, nel massiccio del Monte Rosa
MeteoWeb