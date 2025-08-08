Cade in un crepaccio sul Monte Rosa, soccorso alpinista

MeteoWeb

Un alpinista è caduto per circa 20 metri in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, nel massiccio del Monte Rosa. I tecnici del soccorso alpino valdostano sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a estrarlo e a trasportarlo in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 05:45, quando alcuni compagni di scalata hanno assistito alla caduta e immediatamente allertato la centrale unica del soccorso. All’intervento dell’elicottero si sono aggiunti altri 2 tecnici, per garantire un recupero rapido, essenziale per prevenire il rischio di ipotermia grave. L’alpinista è stato quindi trasferito al pronto soccorso di Aosta, dove è attualmente in corso una valutazione delle sue condizioni.