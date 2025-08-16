Cade da un sentiero: escursionista muore in Valtellina

MeteoWeb

Tragico incidente sulle montagne della Valmalenco, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Venerdì 15 agosto, verso le 18, un uomo ha lanciato l’allarme spiegando che il suo compagno di escursione di 50 anni era caduto da un sentiero. Sul posto è giunto l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). È partita anche una squadra composta da otto tecnici del Soccorso Alpino del CNSA, insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ma non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, a causa delle gravi ferite riportate.