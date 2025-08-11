Cade mentre percorre una via ferrata: escursionista muore davanti agli occhi del figlio nel VCO

MeteoWeb

Un escursionista di 82 anni è morto fra le montagne del Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Baveno, mentre percorreva la via ferrata La Miccia. L’uomo, di San Giuliano Milanese, ha avuto un malore ed è caduto nel vuoto. Essendo attrezzato con l’apposito kit da ferrata, non si è schiantato al suolo ma è rimasto appeso alle corde. Il figlio, che era con lui, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Omegna, il SAGF di Domodossola e l’elisoccorso. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

È probabile che l’82enne fosse spossato per via del grande caldo. ‘La Miccia’ è considerata una ferrata particolarmente impegnativa.