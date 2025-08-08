Caldo, allerta meteo arancione in Marocco: attese temperature fino a +48°C

Allerta caldo in Marocco: sono attese temperature tra i +44 e i +48°C nella maggior parte delle province nel sud del Paese

La Direzione generale di meteorologia del Marocco ha diramato un’allerta meteo arancione per il caldo previsto nel fine settimana. Sono attese temperature tra i +44 e i +48°C nella maggior parte delle province nel sud del Paese e saranno interessate anche le città di Taroudant, Marrakech e Essaouira. L’ondata di calore con temperature comprese tra +42 e +46°C si prolungherà fino a martedì 12 agosto, su un territorio più esteso che va da Sidi Infno fino a Casablanca, sulla costa atlantica e nelle province del centro-nord, fino a Fes. Inoltre, sull’Atlante, nel versante nordoccidentale, sono previsti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento a partire da questa sera.

