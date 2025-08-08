Caldo, allerta meteo arancione in Marocco: attese temperature fino a +48°C

MeteoWeb

La Direzione generale di meteorologia del Marocco ha diramato un’allerta meteo arancione per il caldo previsto nel fine settimana. Sono attese temperature tra i +44 e i +48°C nella maggior parte delle province nel sud del Paese e saranno interessate anche le città di Taroudant, Marrakech e Essaouira. L’ondata di calore con temperature comprese tra +42 e +46°C si prolungherà fino a martedì 12 agosto, su un territorio più esteso che va da Sidi Infno fino a Casablanca, sulla costa atlantica e nelle province del centro-nord, fino a Fes. Inoltre, sull’Atlante, nel versante nordoccidentale, sono previsti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento a partire da questa sera.