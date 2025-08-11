Caldo Alto Adige, allerta meteo rossa per Bolzano, Val d’Adige e Bassa Atesina

MeteoWeb

Per le temperature elevate ed il conseguente rischio per la salute, nella zona di Bolzano, in Valle dell’Adige e in Bassa Atesina, domani e dopodomani, 12 e 13 agosto, il livello di allerta del Centro funzionale provinciale sarà elevato al livello più alto, ovvero rosso. Nelle zone interessate dall’allerta meteo rossa, il termometro non scende sotto i +20°C nemmeno durante le ore notturne e le temperature massime saranno oltre i +35°C.

“Sabato abbiamo innalzato l’allerta al secondo livello, quello arancione – sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer – Poiché questa situazione persiste ormai da tre giorni, abbiamo previsto di innalzare l’allerta al primo livello, quello rosso“. Questo livello di allerta viene emesso quando persiste una situazione a rischio, con temperature molto elevate e un raffreddamento notturno insufficiente negli ambienti abitativi. “In caso di caldo estremo è importante informarsi ed essere preparati. È necessario proteggere sé stessi e gli altri per evitare effetti negativi sulla salute. Questo vale non solo a valle, ma anche in montagna”, conclude Gallmetzer.

Ghiacciai in sofferenza

Intanto, a soffrire sono i ghiacciai, essendo lo zero termico sulle Alpi tra i 4.500 e i 5.000 metri. Ai 3.500 metri del Plateau Rosa sono stati misurati +13°C. Ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Alto Adige da sette giorni la colonnina di mercurio non scende sotto lo zero nelle ore notturne e la temperatura sfiora i +15°C. Con queste temperature, i ghiacciai fondono a velocità impressionante con torrenti d’acqua che scivolano sotto il ghiaccio e si trasformano in cascate.

