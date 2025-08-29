Caldo, bollettino ondate di calore: temperature in calo, nessun bollino giallo nel weekend

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha colpito il Centro/Nord e che avanza verso Sud porta con sé un sensibile abbassamento delle temperature in tutta Italia. La conferma arriva dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: per la prima volta in questo mese di agosto, infatti, nessuna delle 27 città monitorate registra il bollino giallo, il livello di allerta più basso. Oggi restano ancora sotto osservazione Ancona, Bari e Pescara, ma già da sabato e per l’intero weekend le previsioni segnalano soltanto bollini verdi.

