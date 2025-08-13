Caldo Francia: temperature fino a +42°C per il 3° giorno consecutivo

MeteoWeb

In Francia, per il terzo giorno consecutivo, sono previste temperature fino a +42°C a causa della forte ondata di caldo in atto. Le autorità hanno emesso allerte meteo che consentono alle amministrazioni locali di annullare gli eventi pubblici e di isolare le zone ad alto rischio di incendio. Il Paese si sta ancora riprendendo dal violento rogo che ha devastato la regione dell’Aude.