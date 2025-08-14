Caldo in attenuazione: a Ferragosto 14 città da bollino rosso, venerdì scendono a 11

MeteoWeb

Il caldo sembra allentare la sua morsa sull’Italia. Secondo le nuove previsioni pubblicate oggi dal ministero della Salute, a Ferragosto le città con bollino rosso sono 14 (non più 16), una in meno di oggi. E scenderanno a 11 venerdì 16 agosto. Il 15 è previsto il livello massimo di allerta a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Rieti passa dal bollino rosso di oggi al giallo di Ferragosto, stesso colore per Viterbo Civitavecchia, Campobasso e Ancona (5 città in tutto). Migliora a Ferragosto anche la situazione di Napoli e Palermo, che oggi erano in giallo e domani sono bollino verde insieme a Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria, per un totale di 8 città al livello zero di allerta.

Venerdì 16

Per venerdì 16 agosto risulta in ascesa sul livello di rischio Campobasso, città per la quale è previsto un bollino arancione (dopo i due giorni precedenti in giallo). Migliorano invece Frosinone, Latina e Perugia che lasciano il bollino rosso e approdano al giallo, facendo calare a quota 11 i centri per i quali viene dato il livello di allerta massimo per i rischi da ondate di calore sulla salute (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona). Il quadro di venerdì è completato da 6 bollini gialli (Ancona, Rieti, Viterbo, oltre a Frosinone, Latina e Perugia) e 9 verdi (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria).

