Caldo e incendi in Portogallo: 35 roghi attivi nel Nord

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, oltre 1.600 vigili del fuoco sono oggi impegnati a combattere circa 35 incendi ancora attivi nel nord del Portogallo, tra cui almeno quattro considerati particolarmente pericolosi. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune abitazioni nei Comuni di Viana do Castelo, Braga e Vila Real, mentre a Ponte da Barca la situazione appare sotto controllo, pur non essendo ancora stato domato l’incendio scoppiato sabato 26 luglio. Nel frattempo, gran parte del Portogallo centrosettentrionale rimane in stato di massima allerta, con temperature che dovrebbero restare elevate almeno fino a mercoledì.