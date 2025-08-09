Caldo Piemonte, picco di +36,9°C nell’Alessandrino: incendio sul Monte Boglelio

MeteoWeb

Picco di +36,9°C a Sezzadio, seguito da +36,6°C ad Acqui Terme. Sono le massime registrate dalle centraline dell’Arpa oggi in provincia di Alessandria. Le alte temperature che hanno interessato tutto il territorio potrebbero essere tra le concause dell’incendio di un’area boschiva verso la cima del Monte Boglelio, sulla cresta di confine tra le valli Curone (in provincia di Alessandria) e Staffora (Pavia). Sul posto equipaggi di Alessandria e Tortona con i colleghi lombardi di Voghera.

