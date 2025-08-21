Caldo record in Francia: il bilancio rovente dell’ondata di calore di agosto

MeteoWeb

La Francia ha appena superato un’ondata di caldo eccezionale, la 51ª dal 1947, che ha interessato il Paese per ben 11 giorni, dall’8 al 18 agosto. Secondo un bilancio pubblicato da Météo-France, il servizio meteorologico nazionale francese, si tratta della 2ª ondata di calore dell’estate 2025, caratterizzata da temperature estreme che hanno messo a dura prova il Sud del Paese. Ecco tutti i dettagli del report pubblicato dal servizio meteorologico francese.

Intensità da record, specie nel Sud/Ovest

L’ondata di caldo ha mostrato un’intensità particolare nel Sud del Paese, e in modo specifico nel Sud/Ovest, con temperature massime che hanno superato spesso i 40 °C. Météo-France sottolinea che “su Carcassonne, i picchi di calore sono stati registrati 2 volte per 2 giorni consecutivi“. A differenza della storica ondata del 2003, che aveva colpito quasi l’intero territorio francese, quest’ultima si è concentrata maggiormente nel meridione, lasciando relativamente più risparmiata la metà settentrionale.

Sono stati raggiunti valori di temperatura inediti in diverse località, tra cui:

Bordeaux : +41,6°C

: +41,6°C Angoulême : +42,3°C

: +42,3°C Bergerac : +42,1°C

: +42,1°C Tarbes : +39,9°C

: +39,9°C Romans-sur-Isère : +42,6°C

: +42,6°C Saint-Michel-de-Maurienne: +39,7°C

Notti tropicali e il peso del cambiamento climatico

Non solo le giornate, ma anche le notti sono state roventi. In diverse città, come Nizza, Sète e Perpignan, le temperature minime non sono scese sotto i 20°C per l’intera durata dell’evento.

L’agenzia meteorologica francese non ha dubbi sulla relazione tra questi eventi estremi e il riscaldamento globale. “Il riscaldamento climatico provoca un’intensificazione e una moltiplicazione degli eventi estremi come le ondate di calore, senza risparmiare alcuna zona geografica“, afferma Météo-France. Le ondate di calore sono quindi “più durature, più frequenti e spesso più intense“.