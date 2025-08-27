Caldo record in Giappone: a Tokyo 10° giorno con temperature oltre +35°C

MeteoWeb

Oggi Tokyo ha registrato il 10° giorno consecutivo con temperature uguali o superiori a +35°C: secondo quanto annunciato dall’agenzia meteorologica giapponese (JMA) si tratta di un record. Una serie del genere è “una prima assoluta dall’inizio delle rilevazioni” nel 1875, ha precisato la JMA all’AFP. Questa fase, che potrebbe terminare domani, segue altri episodi meteorologici significativi nell’arcipelago. L’ultimo in ordine di tempo è il livello record di precipitazioni raggiunto martedì dalla città di Toyotomi, nell’isola settentrionale di Hokkaido, che in 12 ore ha registrato l’equivalente di oltre un mese di precipitazioni medie per il mese di agosto.

All’inizio di agosto, anche la città di Kirishima, nel Sud/Ovest, aveva registrato precipitazioni record, con 500 mm in 24 ore, ovvero il doppio della media pluviometrica per tutto il mese di agosto.

Le estati del 2023 e del 2024 in Giappone sono state le più calde mai registrate, a pari merito, e l’autunno 2024 è stato il più caldo dall’inizio delle rilevazioni.