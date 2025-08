Caldo record in Giappone: Isesaki tocca +41,6°C

MeteoWeb

Una nuova soglia storica è stata raggiunta in Giappone: la città di Isesaki, nella prefettura di Gunma, ha registrato una temperatura record di +41,6°C alle 14:20 ora locale. Si tratta della temperatura più alta mai misurata nel Paese da quando sono iniziate le osservazioni meteorologiche ufficiali. Il dato, comunicato dall’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), conferma l’eccezionalità dell’ondata di caldo che sta investendo l’arcipelago, in particolare l’area centro-orientale. Anche altre città delle prefetture di Gunma e Saitama hanno registrato temperature superiori ai +41°C, con conseguente innalzamento dell’allerta per colpi di calore e rischi sanitari diffusi.

La JMA ha lanciato un avviso straordinario per caldo record nella regione del Kanto-Koshin, che comprende l’area metropolitana di Tokyo, invitando la popolazione a evitare spostamenti non necessari, utilizzare impianti di climatizzazione e mantenere un’adeguata idratazione.

Attualmente, 44 prefetture su 47 si trovano sotto allerta per temperature estreme, la più ampia estensione di allerta emessa nella stagione in corso.