Caldo record nel nord del Vietnam: superati i +40°C in 17 località

MeteoWeb

Un’ondata di caldo ha colpito il Vietnam settentrionale, con temperature che hanno superato i +40°C in ben 17 località di 7 province, segnando nuovi record per il mese di agosto. Ad Hanoi, una stazione meteorologica nel centro città ha registrato una massima di +40,3°C, superando il precedente primato cittadino di +39,8°C stabilito nel 2021. Le province di Phu Tho, Tuyen Quang, Lang Son, Bac Ninh, Haiphong e Ninh Binh hanno anch’esse toccato temperature mai viste in questo periodo dell’anno.

Il caldo ha avuto un impatto immediato anche sui consumi energetici. La compagnia elettrica nazionale EVN ha riferito che la domanda di elettricità nella capitale ha raggiunto un picco storico alle 13:28 di ieri, mentre i cittadini facevano largo uso di ventilatori e condizionatori per difendersi dalla calura.