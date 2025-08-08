Il cambiamento climatico aumenta il rischio di cluster di cicloni nel Nord Atlantico: lo studio

MeteoWeb

I cicloni tropicali, comunemente noti come tifoni o uragani, possono formarsi a grappoli e colpire le regioni costiere consecutivamente. Ad esempio, gli uragani Harvey, Irma e Maria hanno colpito gli Stati Uniti in sequenza nel giro di un mese nel 2017. La Federal Emergency Management Agency non è riuscita a fornire un supporto adeguato alle vittime dell’uragano a Porto Rico quando è stata attraversata dal tifone Maria, perché la maggior parte delle risorse di soccorso e del personale specializzato in catastrofi era stata impiegata per rispondere agli uragani Harvey e Irma.

Un nuovo studio, pubblicato su Nature Climate Change, conferma che negli ultimi decenni questi gruppi di uragani stanno diventando più frequenti nel Nord Atlantico, una tendenza destinata a continuare nel prossimo futuro.

I cluster di cicloni tropicali

I cluster descrivono l’evento in cui due o più cicloni tropicali si presentano simultaneamente all’interno dello stesso bacino. Questo fenomeno non è raro, poiché storicamente solo il 40% dei cicloni tropicali si è manifestato da solo. Oltre all’impatto combinato delle singole tempeste, i cluster possono causare danni sproporzionati, poiché le comunità e le infrastrutture costiere hanno bisogno di tempo per riprendersi dall’impatto della prima tempesta. Comprendere i cluster di cicloni tropicali e il loro futuro è quindi importante per la gestione del rischio costiero.

Lo studio

Analizzando l’osservazione storica dei cicloni tropicali, gli autori hanno scoperto che negli ultimi decenni la probabilità di formazione di cluster è diminuita nel bacino del Pacifico nordoccidentale, mentre è aumentata nel bacino del Nord Atlantico. “Abbiamo cercato di sviluppare un quadro probabilistico per comprendere questa tendenza“, ha affermato Dazhi Xi, climatologo dell’HKU che ha co-diretto lo studio e sviluppato la metodologia. “Se i cluster di cicloni tropicali si formano per caso, solo la frequenza, la durata e la stagionalità delle tempeste possono influenzare la probabilità. Quindi, come primo tentativo, abbiamo simulato la formazione di cluster di cicloni tropicali mediante modelli probabilistici, considerando solo questi tre meccanismi, e speravamo di poter scoprire perché i cluster di cicloni tropicali sono cambiati negli ultimi decenni“.

Tuttavia, il modello probabilistico ha successo solo in parte. Per alcuni anni, ha sottostimato significativamente la probabilità di formazione di cluster di cicloni tropicali. Questo perché alcune tempeste coesistono con altre tempeste non semplicemente per caso, ma per un legame fisico.

“Il modello statistico che in precedenza sembrava fallimentare ora si è presto trasformato in un potente strumento in grado di distinguere i cluster di cicloni tropicali collegati fisicamente da quelli dovuti al puro caso“, ha affermato Wen Zhou, climatologo dell’Università di Fudan e autore corrispondente dello studio. Negli anni in cui il modello probabilistico fallisce, gli autori hanno scoperto che le onde su scala sinottica, una serie di perturbazioni atmosferiche simili a treni, aumentano la probabilità di formazione di cluster di cicloni tropicali.

Il ruolo de La Niña

Lo studio ha inoltre scoperto che il modello di riscaldamento simile a quello de La Niña, caratterizzato da un riscaldamento più lento nel Pacifico orientale rispetto a quello occidentale, è la ragione alla base degli spostamenti osservati nell’hotspot dei cluster di cicloni tropicali.

“Il modello di riscaldamento non solo modula la frequenza dei cicloni tropicali nei bacini del Nord Atlantico e del Pacifico nordoccidentale, ma influisce anche sulla forza delle onde su scala sinottica, causando nel complesso lo spostamento dell’hotspot dei cluster di cicloni tropicali dal bacino del Pacifico nordoccidentale a quello del Nord Atlantico”, ha affermato Zheng-Hang Fu, dottorando presso l’Università di Fudan e co-direttore dello studio.

Le implicazioni dello studio

La ricerca stabilisce un modello di base probabilistico per lo studio degli eventi di cluster di cicloni tropicali e dei meccanismi fisici che li sottostanno. Questo quadro non solo spiega lo spostamento osservato dell’hotspot di cluster di cicloni tropicali dal Pacifico nordoccidentale al bacino del Nord Atlantico, ma fornisce anche una metodologia trasferibile applicabile ad altri bacini oceanici in tutto il mondo.

È importante sottolineare che gli autori identificano il Nord Atlantico come un hotspot emergente per cluster di cicloni tropicali negli ultimi decenni. Questa scoperta richiede una maggiore attenzione da parte delle nazioni costiere atlantiche, esortandole a sviluppare strategie proattive contro questi rischi complessi.