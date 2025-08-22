Il cambiamento climatico rende i cieli meno stabili: aumentano le turbolenze

MeteoWeb

Secondo diversi esperti, il cambiamento climatico sta rendendo le turbolenze aeree più frequenti e intense, soprattutto quelle in aria limpida, invisibili e difficili da prevedere. Queste turbolenze rappresentano oggi la principale causa di incidenti legati alle condizioni meteorologiche, anche se i dati ufficiali mostrano che tra il 2009 e il 2024 solo 207 persone sono rimaste ferite in tali eventi. Nel 2024, ad esempio, 40 passeggeri di un volo Air Europa sono stati feriti, mentre un anziano è deceduto su un volo Singapore Airlines.

Secondo John Abraham, professore di meccanica alla St. Thomas University, il vero rischio non è la perdita dell’aereo, ma le ferite dei passeggeri e del personale di bordo, riporta AFP. I tipi principali di turbolenza includono quelle convettive, le onde orografiche e le turbolenze in aria limpida, queste ultime amplificate dai venti occidentali rapidi ad alta quota.

Uno studio dell’Università di Reading rileva che per ogni grado Celsius di riscaldamento della superficie terrestre, le turbolenze moderate nell’Atlantico settentrionale aumentano fino al 14% in estate. “Stiamo assistendo a un chiaro aumento della frequenza delle turbolenze in molte regioni, in particolare nell’Atlantico settentrionale, in Nord America, in Asia orientale, in Medio Oriente e in Nord Africa”, ha dichiarato Mohamed Foudad all’AFP.

Per ridurre i rischi, alcune compagnie aeree incentivano l’uso costante delle cinture di sicurezza e stanno sperimentando radar laser per prevedere meglio le turbolenze, mentre la riduzione delle emissioni di gas serra resta cruciale per mitigare il fenomeno.