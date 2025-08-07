Campania, incendi ancora attivi a Pompei, Terzigno e Secondigliano: vertice in Prefettura a Napoli

MeteoWeb

Nuova riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi in mattinata – convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari – per un punto della situazione sugli incendi ancora in atto sui territori di Pompei, Terzigno e Secondigliano. Alla riunione, per la problematica di Pompei, che ha interessato anche il Comune di Scafati (Salerno), ha partecipato anche il viceprefetto vicario della Prefettura di Salerno, oltre ai sindaci di Pompei, di Scafati, di Terzigno, alla Polizia locale di Napoli, alla Protezione Civile regionale (Soru), alla Asl Napoli 3 sud, all’Arpac, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

Per l’incendio del capannone, di oltre 20.000 metri cubi, nel Comune di Pompei, i Vigili del Fuoco hanno riferito che le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con due squadre di soccorso e due autobotti. I valori della qualità dell’aria, accertati dalle centraline fisse di rilevamento e da un laboratorio mobile dell’Arpac, sono al di sotto dei limiti normativi, ma, in via precauzionale, i sindaci dei comuni interessati manterranno anche per oggi le raccomandazioni alla cittadinanza diramate nella giornata di ieri, per evitare eventuali intossicazioni o difficoltà respiratorie.

Per l’incendio di materiale elettrico in un capannone a Secondigliano, i Vigili del Fuoco stanno ultimando, con una squadra ed un’autobotte, le operazioni di spegnimento.

Proseguono, invece, le operazioni di spegnimento dell’incendio di Terzigno con mezzi aerei (un Canadair, due elicotteri regionali, oltre alle squadre di terra).