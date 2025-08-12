Campania, incendio di vegetazione a Castel San Giorgio: case sgomberate | FOTO

MeteoWeb

Un incendio di vegetazione minaccia il centro abitato a Castel San Giorgio, nel Salernitano. Disposto, per precauzione, lo sgombero delle abitazioni più vicine al rogo. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il coordinamento delle operazioni. Il sindaco Paola Lanzara afferma: “purtroppo, anche oggi Castel San Giorgio è duramente colpita da un incendio che, da ore, minaccia anche il centro abitato. Dalla mattinata, tutte le forze disponibili sono impegnate per fronteggiare questa nuova emergenza”.

È stata chiusa temporaneamente via Rescigno, nel tratto antistante al Palazzo di Città. “Sono stati allertati i Servizi sociali – aggiunge il sindaco – per monitorare la presenza di cittadini fragili, allettati o impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni”. In campo ci sono Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, il Comune e le Protezioni Civili di Castel San Giorgio, Siano e Roccapiemonte.