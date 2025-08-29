Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico in corso

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 11:45 (UTC 09:45) del 29/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, è quanto si legge in una nota. Sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.