Campi Flegrei: riunito il Centro coordinamento soccorsi, nessun danno per la scossa magnitudo 3

MeteoWeb

A seguito del terremoto magnitudo 3 che ha interessato ieri l’area flegrea, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro di coordinamento dei soccorsi per fare il punto della situazione. Dalla riunione è emerso che non si registrano danni a persone o a cose, come confermato dai sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, i quali hanno attivato i rispettivi Centri Operativi Comunali e avviato le verifiche sui territori. Il tavolo prefettizio continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro e a seguire eventuali nuove criticità.