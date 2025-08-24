Campi Flegrei, sciame sismico nella notte

MeteoWeb

Nella notte si è registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha informato il Comune di Pozzuoli della conclusione dell’evento, iniziato alle ore 22:55 locali del 23 agosto 2025 (20:55 UTC). Lo sciame è stato composto, in via preliminare, da 4 scosse, tutte localizzate nella zona flegrea, con un valore massimo di magnitudo stimato in 2.4 ± 0.3. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.