Campi Flegrei, terremoto avvertito a Napoli e Pozzuoli: concluso sciame sismico

Concluso lo sciame sismico odierno ai Campi Flegrei: una scossa di terremoto in particolare (magnitudo 2.4) era stata avvertita dalla popolazione di Napoli e Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 00:21 del 03/08/2025 (UTC 22:21 del 02/08/2025) e costituito in via preliminare da 25 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (25 localizzati) e magnitudo massima Md = 2.4 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“, si legge in una nota.

Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi. Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: