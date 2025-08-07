Caos nei cieli USA: “problema tecnologico” blocca i voli United Airlines

MeteoWeb

Migliaia di passeggeri negli Stati Uniti hanno subito enormi disagi e ritardi ieri a causa di un problema tecnico che ha costretto United Airlines a bloccare i suoi voli. La compagnia aerea ha annunciato di aver trattenuto i velivoli a terra negli aeroporti di partenza, una misura che ha creato una reazione a catena con ulteriori ritardi previsti per la serata. “La sicurezza è la nostra massima priorità“, ha dichiarato un portavoce di United, “e stiamo lavorando per portare i nostri clienti a destinazione il prima possibile“.

La Federal Aviation Authority (FAA) è intervenuta immediatamente, ordinando lo stop a terra solo per i voli United in diversi importanti scali, inclusi Denver, Newark, Houston e Chicago.

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di problemi che stanno affliggendo il settore aereo statunitense. Lo scorso mese, Alaska Airlines ha affrontato un problema informatico simile, che ha bloccato i suoi aerei per diverse ore. A gennaio, poi, una collisione a mezz’aria vicino all’aeroporto nazionale Reagan di Washington, che ha coinvolto un aereo passeggeri e un elicottero militare, ha causato decine di morti.