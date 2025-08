Capo di Leuca, trovato morto il turista scomparso in mare

MeteoWeb

E’ stato trovato morto il turista campano di 78 anni disperso nelle acque del Capo di Leuca, tra Pescoluse e Torre Vado dal 30 luglio scorso. Si tratta di Francesco Monda, residente a Marigliano, nell’area metropolitana di Napoli. Il corpo privo di vita è stato avvistato da una barca di passaggio non lontano dalla costa di Torre San Giovanni, marina di Ugento. L’uomo era in vacanza a Pescoluse quando la mattinata del 30 luglio era entrato in mare per una nuotata e non era più tornato. L’allarme era stato lanciato dalla figlia ed erano partite le ricerche condotte da unità navali di guardi di finanza, capitaneria di porto con mezzi aerei anche dell’aeronautica e il nucleo subacqueo dei vigili del fuoco.