Il caso “Draupner”, svelati i segreti delle onde anomale

MeteoWeb

Il giorno di Capodanno del 1995, un evento straordinario ha scosso il Mare del Nord e il mondo della scienza. Un’onda mostruosa di 24 metri, soprannominata l’onda Draupner, si è abbattuta sulla piattaforma petrolifera omonima. L’impatto è stato devastante, ma il suo vero valore era scientifico: per la prima volta, un’onda anomala, o “onda canaglia”, veniva misurata e registrata in mare aperto. Questo fenomeno, a lungo considerato una leggenda marinaresca, si è dimostrato una minaccia concreta e misurabile, dando il via a decenni di ricerca sulla sua origine.

La verità dietro il mito

Per anni, la teoria dominante sulla formazione delle onde anomale è stata l’instabilità modulazionale, un processo in cui piccole variazioni tra le onde causano una concentrazione di energia in un’unica, enorme massa d’acqua. Tuttavia, un team di ricerca internazionale guidato dal professor Francesco Fedele del Georgia Tech ha messo in discussione questa ipotesi. Analizzando 27.500 registrazioni di onde raccolte in 18 anni nel Mare del Nord, il team non ha trovato prove di instabilità modulazionale. Al contrario, ha scoperto che queste onde estreme non sono il risultato di forze “esotiche”, ma piuttosto del corretto allineamento di due effetti più semplici e familiari.

Il primo effetto è la focalizzazione lineare, dove onde che viaggiano in direzioni e a velocità diverse si allineano in un preciso momento e luogo, sommando le loro energie e creando un’onda molto più alta del solito. Il secondo, la non linearità di secondo ordine, è un effetto naturale che allunga e distorce la forma delle onde, rendendo la loro cresta ancora più alta e il loro ventre più piatto, incrementando l’altezza totale di un ulteriore 15-20%.

Un futuro più sicuro

La scoperta del team di Fedele ha implicazioni cruciali per la sicurezza marittima. Riconoscendo che le onde anomale sono eventi estremi ma spiegabili, e non imprevedibili casualità, diventa fondamentale aggiornare i modelli di previsione e progettazione. Le navi, le piattaforme petrolifere e le strutture costiere devono essere in grado di resistere a questi eventi. La ricerca del team non solo ha svelato un mistero secolare, ma ha anche fornito gli strumenti per rendere gli oceani un luogo più sicuro per tutti.