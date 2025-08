Catastrofico calo annuale della Grande Barriera corallina: il rapporto

MeteoWeb

La Grande Barriera corallina ha registrato il più grande declino annuale della copertura corallina in due delle sue tre regioni da quando l’Australian Institute of Marine Science (AIMS) ne ha iniziato il monitoraggio 39 anni fa. È quanto emerge da un nuovo rapporto sulla Grande Barriera dello stesso Istituto. La copertura corallina è diminuita nel corso dell’anno: nella regione settentrionale (da Cape York a Cooktown) di un quarto (dal 39,8% al 30%), nella regione centrale (da Cooktown a Proserpine) del 13,9% (dal 33,2% al 28,6%), nella regione meridionale (da Proserpine a Gladstone) di quasi un terzo (dal 38,9% al 26,9%). Il calo è stato causato principalmente dallo stress termico indotto dai cambiamenti climatici, ma anche dall’impatto dei cicloni e da altri fattori.

Il responsabile dell’AIMS LTMP, il Dott. Mike Emslie, ha affermato che gli effetti delle notevoli perdite nella copertura di corallo duro regionale sono stati attenuati dai livelli di crescita raggiunti prima dello sbiancamento. “Stiamo assistendo a una maggiore volatilità nei livelli di copertura corallina dura. Questo è un fenomeno emerso negli ultimi 15 anni e indica un ecosistema sotto stress. Abbiamo visto la copertura corallina oscillare tra minimi e massimi in un lasso di tempo relativamente breve, mentre in precedenza tali fluttuazioni erano moderate. La copertura corallina si attesta ora vicino alla media a lungo termine in ogni regione. Sebbene la Grande Barriera corallina sia in condizioni relativamente migliori rispetto a molte altre barriere coralline del mondo dopo l’evento globale di sbiancamento di massa dei coralli del 2024, gli impatti sono stati gravi”.

Emslie ha affermato che le barriere coralline dominate dalla specie Acropora sono state tra le più colpite dallo sbiancamento di massa dei coralli e da due cicloni. “In passato abbiamo affermato che questi coralli sono i più rapidi a crescere e sono i primi ad andarsene, poiché sono sensibili allo stress termico, ai cicloni e sono il cibo preferito delle stelle marine corona di spine, e i risultati di quest’anno lo dimostrano – ha detto – è anche la prima volta che osserviamo un impatto significativo sullo sbiancamento nella regione meridionale, che ha portato al più grande declino annuale dall’inizio del monitoraggio”.

Il rapporto

Il rapporto annuale del programma di monitoraggio a lungo termine (LTMP) 2025 di AIMS riporta i risultati delle indagini sulle barriere coralline da agosto 2024 a maggio 2025 e valuta l’impatto dell’evento di sbiancamento di massa del 2024. Sono state esaminate in totale 124 barriere coralline.

La maggior parte delle barriere coralline (77) ha registrato una copertura di corallo duro tra il 10% e il 30%, 33 barriere avevano una copertura di corallo duro tra il 30% e il 50%, mentre due barriere avevano più del 75% e due barriere meno del 10%.

Gli eventi di sbiancamento di massa

La Professoressa Selina Stead, CEO di AIMS, ha affermato che l’evento di sbiancamento di massa del 2024 fa parte di un evento globale iniziato nel 2023 nell’emisfero settentrionale. Si è trattato del quinto sbiancamento di massa sulla Grande Barriera Corallina dal 2016 e ha avuto l’impatto spaziale più ampio mai registrato, con una prevalenza di sbiancamento da elevata a estrema nelle tre regioni.

“Quest’anno le barriere coralline dell’Australia Occidentale hanno anche subito il peggior stress termico mai registrato. È la prima volta che assistiamo a un singolo evento di sbiancamento che colpisce quasi tutte le barriere coralline australiane – ha detto – gli eventi di sbiancamento di massa stanno diventando più intensi e si verificano con maggiore frequenza, come dimostrano gli eventi di sbiancamento di massa del 2024 e del 2025. Questa è stata la seconda volta in un decennio che la barriera corallina ha subito uno sbiancamento di massa in due anni consecutivi. Questi risultati forniscono una solida prova del fatto che il riscaldamento degli oceani, causato dal cambiamento climatico, continua ad avere un impatto rapido e sostanziale sulle comunità coralline della barriera corallina. Il futuro delle barriere coralline mondiali dipende da una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, dalla gestione delle pressioni locali e regionali e dallo sviluppo di approcci che aiutino le barriere ad adattarsi e a riprendersi dagli impatti del cambiamento climatico e di altre pressioni”.