Il cavo sottomarino Medlink collegherà Tunisia e Algeria al Nord Italia: i dettagli sul progetto

MeteoWeb

Il progetto energetico del cavo elettrico sottomarino Medlink per collegare aree di generazione rinnovabile in Tunisia e Algeria al Nord Italia è tra i progetti transfrontalieri ammissibili al finanziamento attraverso il Meccanismo per collegare l’Europa. Lo conferma l’atto delegato con cui la Commissione europea ha stabilito l’elenco di progetti transfrontalieri nel settore delle energie verdi – 13 in totale – che godono di uno status speciale, rendendoli ammissibili a sovvenzioni per studi o costruzioni nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.

Il cavo elettrico sottomarino Medlink

Medlink consiste nello sviluppo di circa 10 GigaWatt di energia rinnovabile in Algeria e Tunisia, producendo 30 terawattora (TWh)/anno per uso locale ed esportazione, oltre a 4 GW di nuova capacità di energia elettrica attraverso un cavo sottomarino verso l’Europa (nel Nord Italia). Tra gli altri progetti parte dell’elenco aggiornato figurano due parchi eolici che coinvolgono la Lettonia, in partenariato con la Lituania e l’Estonia; un progetto per il teleriscaldamento ecologico tra Germania e Polonia e progetto di studio sul potenziale delle energie rinnovabili offshore tra Portogallo e Lussemburgo. Nelle prossime settimane la Commissione europea dovrebbe aprire il bando con l’invito a presentare proposte.