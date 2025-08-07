La CE lancia una consultazione sulla digitalizzazione e l’IA nel settore energetico

MeteoWeb

La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulla portata e il contenuto della sua tabella di marcia strategica sulla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nel settore energetico. La tabella di marcia strategica, predisposta dalla presidente Ursula von der Leyen nella lettera di incarico del Commissario all’Energia Dan Jorgensen e successivamente annunciata nel Piano d’azione per l’energia accessibile, accelererà l’adozione della digitalizzazione e dell’IA nel settore energetico, migliorando al contempo l’efficienza energetica e l’affidabilità del sistema. In anteprima per l’adozione il prossimo anno, l’iniziativa definirà le misure per preparare il sistema energetico di domani, esaminando sia le sfide che le opportunità legate all’implementazione su larga scala di soluzioni di IA nel settore energetico.