Boato e una grossa nuvola di polvere: cede costone sul mare, paura a Vico Equense | FOTO

Uno smottamento ha interessato nel primo pomeriggio un costone sul mare, a Vico Equense (Napoli), in un tratto frequentato da numerose imbarcazioni di diporto e vicino alla spiaggia. Il crollo ha provocato un forte boato e una grossa nube di polvere. Allarme tra i bagnanti ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, ha scritto su Facebook: “una nuvola di polvere si è sollevata a seguito di uno smottamento. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale. Sono stato informato che l’area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento, e che non si registrano danni a persone o cose”.