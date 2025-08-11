La centrale nucleare di Gravelines fermata dalle meduse: quattro reattori in arresto

MeteoWeb

La “presenza massiccia e imprevedibile di meduse“ ha portato alla paralisi della più grande centrale nucleare della Francia, Gravelines, situata sulla costa del Mare del Nord. Che oggi ha dovuto sospendere le sue attività per la presenza di questi invadenti animali marini nelle stazioni di pompaggio dell’acqua utilizzate per raffreddare i reattori, ha indicato il gruppo energetico EDF. La centrale di Gravelines, nel nord della Francia, dispone di sei reattori, quattro dei quali si sono arrestati automaticamente a causa della presenza di meduse. Gli altri due erano fuori servizio per manutenzione. Questi arresti automatici delle unità 2, 3, 4 e 6 “non hanno avuto conseguenze sulla sicurezza degli impianti, sulla sicurezza del personale o sull’ambiente”, assicura EDF.

Il futuro della centrale

Secondo il gruppo, i primi tre si sono fermati domenica “in conformità con i dispositivi di sicurezza e protezione del reattore”, e il 6 questa mattina. Gravelines, la centrale nucleare più potente dell’Europa occidentale, dispone di sei reattori da 900 MW e dovrebbe ospitare due reattori EPR2, da 1.600 MW ciascuno, a partire dal 2040.