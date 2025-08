Centrale nucleare Sizewell C, i costi superano le stime iniziali: la cifra per la realizzazione

MeteoWeb

Il costo della realizzazione della centrale nucleare Sizewell C nel Suffolk, in Inghilterra, potrebbe raggiungere 80-100 miliardi di sterline (92-115 miliardi di euro) una volta inclusi interessi sul debito e dividendi agli azionisti. E’ quanto emerge da una modellizzazione finanziaria di cui ha preso visione il quotidiano “Financial Times”. La cifra è decisamente superiore ai 38 miliardi di sterline (43 miliardi di euro) nei prezzi reali del 2024 annunciati dal governo britannico, che finanzierà gran parte del progetto. Il ministero per l’energia aveva inizialmente rifiutato di fornire dettagli sui costi, adducendo la loro variabilità. Un portavoce del ministero ha comunque dichiarato al quotidiano che “le cifre non riflettono l’esposizione dei consumatori ai costi e che il progetto sara’ meno costoso rispetto al suo gemello, Hinkley Point C”.

I dettagli sulla centrale

La centrale sarà finanziata tramite il modello “regulated asset base”, che prevede un sovrapprezzo in bolletta di una sterlina al mese durante la costruzione. Il governo assicura che i profitti saranno restituiti ai cittadini: “Sizewell C fornirà elettricità pulita e più economica per generazioni, per almeno sei decenni, e le analisi indicano che il progetto potrebbe far risparmiare due miliardi di sterline all’anno al sistema elettrico a basse emissioni del futuro”, ha dichiarato il portavoce del ministero.