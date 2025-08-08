Centrali a gas in tutta la Germania: la risposta del ministro alle preoccupazioni

MeteoWeb

Il ministro federale dell’Economia, Katherina Reiche, ha respinto le preoccupazioni secondo cui la Germania orientale potrebbe essere svantaggiata nella costruzione di nuove centrali a gas, affermando che tali timori sono infondati e sottolineando la necessità di realizzare impianti in tutto il Paese, compresa la regione della Lusazia, area di forte tradizione mineraria a cavallo fra i Land di Brandeburgo e Sassonia. Durante una visita alla sede della società energetica Leag a Spremberg, il ministro della Cdu ha garantito all’azienda sicurezza nella pianificazione, assicurando che il governo federale farà tutto il possibile per preservare il sito tradizionale.

La richiesta dei dipendenti Leag

Reiche è stata accolta da decine di dipendenti Leag, alcuni dei quali hanno esposto cartelli in cui si chiedeva un “bonus per la transizione energetica” anziché un “bonus per il Sud”, riferimento alle precedenti dichiarazioni del ministro che sembravano privilegiare la Germania meridionale nello sviluppo di nuove centrali a gas.