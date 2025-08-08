Cercatore di funghi disperso da due giorni in Trentino: trovato morto

MeteoWeb

È stato trovato morto il cercatore di funghi di 79 anni, residente a Castelleone, in provincia di Cremona, Antonio Cappellini, disperso da due giorni nei boschi di Pellizzano, in Val di Sole, in Trentino. Sono stati i droni dei Vigili del Fuoco permanenti ad individuare il corpo dell’anziano escursionista. L’ultima volta che l’uomo era stato visto erano le ore 14 di mercoledì 6 agosto a Malga Alta di Fazzon. Le ricerche erano partite ieri sera a seguito della telefonata da parte di un amico dell’uomo che non riusciva più a contattarlo da oltre ventiquattr’ore. Sono stati impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco, il Soccorso Slpino della Guardia di Finanza, gli uomini del Soccorso Alpino nazionale e unità cinofile.