Chikungunya, nuovi casi di effetti collaterali: sospeso vaccino negli USA

Le autorità sanitarie statunitensi hanno sospeso l’autorizzazione del vaccino contro la chikungunya prodotto da Valneva, laboratorio franco-austriaco, a causa di nuovi casi di effetti collaterali. La decisione, immediatamente operativa, comporta lo stop alla vendita e alla spedizione di Ixchiq, il nome commerciale del vaccino, negli Stati Uniti. Valneva ha confermato la sospensione tramite una nota ufficiale. In Europa, il trattamento era stato temporaneamente sospeso in primavera per gli anziani, prima di ottenere nuovamente l’autorizzazione.