Chiusura della statale 51 di Alemagna per una colata detritica: disagi per i collegamenti con Cortina

MeteoWeb

Ancora problemi per i collegamenti con Cortina. La statale 51 di Alemagna è stata nuovamente chiusa al traffico stasera all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno) per una colata detritica, segnalata dai sensori a monte del bacino di contenimento, sulla Croda Marcora. L’interruzione dell’arteria in questi casi scatta in modo automatico, attivando i semafori rossi per il traffico. Ad innescare l’allerta è stato il movimento dell’accelerometro posizionato nella parte alta del versante: il sensore è stato probabilmente colpito da una colata, che non dovrebbe aver raggiunto il nuovo argine di contenimento. Sono in corso verifiche da parte dei tecnici dell’Anas.