Ancora problemi per i collegamenti con Cortina. La statale 51 di Alemagna è stata nuovamente chiusa al traffico stasera all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno) per una colata detritica, segnalata dai sensori a monte del bacino di contenimento, sulla Croda Marcora. L’interruzione dell’arteria in questi casi scatta in modo automatico, attivando i semafori rossi per il traffico. Ad innescare l’allerta è stato il movimento dell’accelerometro posizionato nella parte alta del versante: il sensore è stato probabilmente colpito da una colata, che non dovrebbe aver raggiunto il nuovo argine di contenimento. Sono in corso verifiche da parte dei tecnici dell’Anas.
Chiusura della statale 51 di Alemagna per una colata detritica: disagi per i collegamenti con Cortina
La strada è stata bloccata all’altezza di San Vito di Cadore a causa del movimento rilevato da un accelerometro. I tecnici dell'Anas stanno verificando la situazione
MeteoWeb