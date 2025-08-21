Il Ciclone Lukas flagella il Veneto: allagamenti e blackout tra Venezia e Padova, oltre 160 mm a Mira | FOTO

MeteoWeb

Il ciclone Lukas, così denominato dall’Aeronautica Militare, continua a influenzare il meteo italiano, portando intense precipitazioni, temporali e raffiche di vento al Nord e al Centro della Penisola. Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato gran parte del territorio ieri, anche oggi il Veneto si trova sotto l’influsso diretto del ciclone, con effetti significativi soprattutto nelle province di Venezia e Padova. Le precipitazioni registrate dalla mezzanotte sono davvero importanti: ben 161 mm a Mira (VE), 120 mm a Mestre (VE), 107 mm in zona Basso Isonzo a Sud/Est di Padova, 100 m a Mestrino (PD).

Situazione critica nel Veneziano

In provincia di Venezia il maltempo interessa principalmente i comuni di Spinea e Mirano. Al momento 15 gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate prevalentemente per danni d’acqua e allagamenti. Forti rallentamenti alla viabilità, legati principalmente ai sottopassi allagati. Nel Comune di Venezia la situazione è definita “critica” e sotto costante monitoraggio da parte delle squadre di protezione civile e della polizia locale. È stato convocato il Centro operativo comunale di Protezione civile. L’amministrazione invita i cittadini e i visitatori a prestare la massima attenzione negli spostamenti, e ad effettuarli solo se indispensabili, evitare le aree allagate, verificare i piani sottointerrati ed eventualmente, solo se ancora accessibili, a rimuovere materiale presente.

A Mestre la situazione è critica: molte strade, dalla Bissuola a Marghera, sono sommerse da diversi centimetri d’acqua, complicando la circolazione e creando notevoli disagi al traffico. Diverse aree sono inoltre rimaste senza corrente elettrica a causa dei blackout, rendendo ancora più difficile la gestione delle emergenze. Numerose segnalazioni stanno giungendo ai Vigili del Fuoco, impegnati a monitorare le zone più colpite.

“Emergenza maltempo per pioggia torrenziale. Si invita tutti alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari. Attenzione ai sottopassi“, si legge in un avviso del Comune di Mira. “Per allagamenti, Vigili del fuoco e protezione civile attivi. Raggiungere i piani alti ed evitare gli interrati. La rete di smaltimento acque è in difficoltà. Servirà tempo per il rientro alla normalità“.

Emergenza maltempo nel Padovano

Nel Padovano l’emergenza è concentrata nei comuni di Conselve, Casale di Scodosia e Merlara. Qui le squadre dei pompieri hanno effettuato finora 15 interventi per rimuovere alberi caduti e gestire gli allagamenti, con il supporto dell’autoscala e di personale proveniente da Abano, Este, Piove di Sacco e dalla centrale di Padova. Tra i soccorsi più significativi, un automobilista è stato aiutato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso ferroviario a Villafranca Padovana.

Le immagini delle località colpite mostrano la gravità della situazione: alberi caduti su abitazioni, strade impraticabili e acqua nelle le vie cittadine. Complessivamente, la sala operativa provinciale di Padova ha ricevuto oltre 130 chiamate di soccorso, con più di 30 interventi già completati. Altri comuni particolarmente colpiti sono Villafranca Padovana e Mestrino, dove i Vigili del Fuoco sono al lavoro per limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

