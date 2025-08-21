Cicogna bianca: in Calabria nati 107 esemplari, 12 in più rispetto all’anno scorso

MeteoWeb

Si è conclusa con successo la stagione riproduttiva 2025 della cicogna bianca in Calabria. Quest’anno sono nati 107 piccoli, 12 in più rispetto al 2024, grazie a 35 coppie che si sono regolarmente riprodotte. Ad annunciare la conclusione positiva della stagione riproduttiva 2025 sono la sezione Lipu di Rende (Cosenza) e il coordinamento regionale della Lipu. Complessivamente, le coppie presenti sono state 41, ma 6 di esse, pur avendo tentato la nidificazione, non sono riuscite a portarla a termine.

Rispetto al 2024, si registra un incremento di 3 coppie riproduttrici, aumento avvenuto esclusivamente nella Valle del Crati, che si conferma, anno dopo anno, un’area ad alto potenziale per la specie, al pari della Piana di Sibari. Due, invece, le coppie presenti nella Valle dell’Esaro.

Con 107 pulli nati in nove Comuni calabresi il dato sfiora il record del 2022, anno in cui furono registrate 111 nascite, ma con un numero inferiore di coppie riproduttrici (34 contro le 35 di quest’anno).

“Sono risultati importanti – afferma Roberto Santopaolo, ideatore del progetto Cicogna bianca Calabria – che coronano una grande mole di lavoro iniziata dalla Lipu su questo territorio molti anni fa. La continuità dell’azione dei volontari della Lipu sta consentendo alla Calabria di affermarsi tra le regioni più ospitali per questa specie. Dopo un’assenza di oltre 500 anni, una prima, piccola popolazione di cicogna bianca torna finalmente a popolare i cieli della Calabria – prosegue Santopaolo – un patrimonio e un valore aggiunto per la nostra terra, che merita attenzione, rispetto e ammirazione da parte dell’intera comunità calabrese”.

“Il monitoraggio della cicogna bianca in Calabria – dichiara Alessandro Polinori, presidente della Lipu – vede il coinvolgimento di 12 tra volontari e attivisti della delegazione di Rende i quali, da febbraio a luglio, dedicano oltre 600 ore del proprio tempo libero per sorvegliare i siti di nidificazione, garantendo tranquillità alle coppie e raccogliendo dati su biologia riproduttiva e abitudini della specie. Un grande contributo alla conservazione della specie la cui popolazione è in costante aumento a livello nazionale”.

Un approfondimento a parte merita l’attività di inanellamento scientifico, giunta al suo sesto anno e realizzata in collaborazione con l’Ispra, grazie alla disponibilità del socio della Lipu e inanellatore Mario Pucci, con il supporto tecnico di e-distribuzione, società del gruppo Enel.

In sei giornate di attività sul campo sono stati inanellati 26 pulli in nove siti diversi, distribuiti nelle tre aree di nidificazione.

A 15 di essi sono stati applicati dispositivi Gps satellitari,forniti e applicati dall’Ispra (progetto coordinato da Lorenzo Serra e Pierpaolo Storino), che, in collaborazione con la Lipu, ha la responsabilità scientifica dell’attività. Questi strumenti permetteranno il tracciamento in tempo reale degli spostamenti degli esemplari e raccoglieranno dati preziosi sulle rotte migratorie, nell’ambito del programma scientifico curato dall’Ispra. Un ruolo propedeutico e fondamentale ai fini della fattibilità e attuazione del progetto è stato svolto dalla Lipu: individuazione e monitoraggio dei siti, determinazione dell’età dei pulli ai quali installare i Gps, gestione dei contatti e tempistiche con e-distribuzione per ottenere le necessarie autorizzazioni e l’accesso ai siti sui cui pali elettrici sono ubicati i nidi.

Un’attività complessa, soprattutto per la collocazione dei siti, che ha richiesto grande impegno sul campo e la collaborazione di tre squadre di e-distribuzione e il coinvolgimento di 12 volontari della Lipu.

Tutto è partito nel 2003, da un’idea della Lipu di Rende: favorire il ritorno della cicogna bianca in Calabria installando nidi artificiali, grandi piattaforme circolari in legno, collocate sui pali e tralicci elettrici in collaborazione con e-distribuzione.

L’idea si è rivelata vincente. Oggi, 33 delle 35 coppie nidificano su queste strutture, dimostrando l’efficacia del progetto e l’importanza dei nidi artificiali per il rafforzamento della popolazione a livello regionale.

“L’installazione delle piattaforme artificiali si è rivelata un elemento fondamentale per la popolazione di cicogna bianca in Calabria, permettendo negli ultimi due decenni un incremento costante della specie nella regione – commenta Marco Gustin, responsabile Specie e ricerca della Lipu – Una strategia vincente ed efficace per favorirne la presenza”.

E-distribuzione ha già annunciato che nei prossimi giorni saranno effettuati sopralluoghi congiunti con gli esperti della Lipu, per individuare nuovi tralicci e installare ulteriori piattaforme.

Saranno queste le nuove “case” delle future coppie di cicogne bianche, in vista della prossima stagione riproduttiva.

L’obiettivo per i prossimi anni è chiaro: aumentare il numero di coppie nidificanti e ampliare gli areali riproduttivi della cicogna bianca in Calabria.