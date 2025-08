Cile, terremoto colpisce la miniera di El Teniente: un morto e 5 dispersi

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 4.2 ha provocato il crollo di un tunnel nella miniera di rame sotterranea più grande del mondo, El Teniente, a circa 100 km a Sud di Santiago del Cile. Secondo la società statale Codelco, principale produttore di rame a livello mondiale, il bilancio provvisorio è di un minatore morto e 9 feriti, che non sarebbero in pericolo di vita. Il sisma ha reso necessaria l’evacuazione immediata dell’intero sito, mentre squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di 5 minatori ancora intrappolati sottoterra. “Abbiamo già stabilito un contatto con alcuni di loro”, ha dichiarato alla radio Cooperativa il presidente di Codelco, Maximo Pacheco, lasciando aperta una speranza per il salvataggio.