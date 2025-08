Maltempo estremo in Cina: Pechino emette livello di allerta massima per piogge torrenziali

MeteoWeb

La capitale cinese Pechino ha emesso il massimo livello di allerta per piogge torrenziali, pochi giorni dopo aver ammesso lacune nel piano di risposta ai disastri. Il dipartimento meteorologico ha previsto fino a 200 mm di pioggia in alcune aree periferiche tra oggi e domani, con un rischio estremamente elevato di alluvioni lampo, colate di fango e frane, soprattutto nelle zone montuose come Miyun, Fangshan, Mentougou e Huairou.

Il mese scorso, violenti acquazzoni nel Nord della Cina hanno causato almeno 44 morti e 9 dispersi, colpendo duramente distretti rurali a Nord di Pechino. La maggior parte delle vittime si trovava in una casa di cura per anziani nel distretto di Miyun, ora nuovamente indicato tra le aree più vulnerabili.

Il gigante asiatico, pur riconoscendo le criticità nella prevenzione, punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 e si posiziona come leader globale nelle energie rinnovabili, cercando di ridurre l’impatto ambientale e proteggere meglio la popolazione da futuri disastri naturali.